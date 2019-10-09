  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ekim 2019 09:05

Milli Ordu askerleri harekat için Şanlıurfa'da

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin harekata katılacağı öğrenildi.

Video Galeri
800 polisle şafak operasyonu: 74 gözaltı kararı
800 polisle şafak operasyonu: 74 gözaltı kararı
Video Galeri
Kurşun dizisinin fragmanı yayınlandı
Kurşun dizisinin fragmanı yayınlandı
Video Galeri
Doktor ile hasta yakını arasında yumruklu kavga
Doktor ile hasta yakını arasında yumruklu kavga
Video Galeri
AK Parti'ye oy veren vatandaşın isyan videosu olay oldu
AK Parti'ye oy veren vatandaşın isyan videosu olay oldu
Video Galeri
Zırhlı araçlar Suriye sınırında
Zırhlı araçlar Suriye sınırında
Video Galeri
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM