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  3. 16 Ağustos 2019 19:20

Milli Piyango Müdürü canlı yayında teklif etti !

HaberTürk canlı yayınına katılan Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar yayın teklifinde bulundu. Milli Piyango Müdürü Uçar şaibe iddialarına böyle yanıt verdi.

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