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Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar''

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'taki "terör saldırısına ilişkin, hak ettikleri cezayı veriyoruz ancak bir türlü akıllanmıyorlar" dedi.

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