Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 07:55 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 07:55 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'taki "terör saldırısına ilişkin, hak ettikleri cezayı veriyoruz ancak bir türlü akıllanmıyorlar" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719d34e8ab1fe14310870f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı