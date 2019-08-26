  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ağustos 2019 16:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(S-400’lerin tedariki) Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar...

Video Galeri
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü
Video Galeri
İshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyor
İshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyor
Video Galeri
Uğur Işılak: ''Cenneti garantiledim''
Uğur Işılak: ''Cenneti garantiledim''
Video Galeri
Trafo merkezinde çıkan yangın hastaneyi boşalttırdı
Trafo merkezinde çıkan yangın hastaneyi boşalttırdı
Video Galeri
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Video Galeri
TRT'de canlı yayında ''Ne yazık ki'' krizi !
TRT'de canlı yayında ''Ne yazık ki'' krizi !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM