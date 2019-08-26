Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
26 Ağustos 2019 16:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(S-400’lerin tedariki) Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar...