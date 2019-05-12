Milli Savunma Bakanlığı "Anneler Günü"ne özel video yayımladı
12 Mayıs 2019 10:30
Milli Savunma Bakanlığı "Anneler Günü"ne özel video yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs "Anneler Günü" dolayısıyla video ve açıklama yayımladı. Yayımlanan video’da, "Hakkari, Suriye, Isparta, Afganistan" gibi sıcak ve önemli noktalardaki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı personel, 12 Mayıs "Anneler Günü"nü kutluyor. Bakanlık tarafından yayımlanan video’nun altında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın "Anneler Günü" mesajı...