Milli Savunma Bakanlığı duyurdu ’Pençe-2’ Operasyonu başladı
13 Temmuz 2019 16:15
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu ’Pençe-2’ Operasyonu başladı
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı şekilde devam eden Pençe Operasyonu sonucunda, farklı bir bölgede ’Pençe-2 Operasyon Planı’ ismiyle yeni bir harekat başladığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri atışlarıyla saat 22’de Irak kuzeyinde...