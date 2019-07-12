Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün gelişiyle ilgili fotoğraflar paylaştı
12 Temmuz 2019 16:15
Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün gelişiyle ilgili fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün gelişiyle ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve...