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  3. 15 Ekim 2019 19:10

Milli Savunma Bakanlığı teslim olan PKK'lıyı paylaştı !

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı teslim olan PKK/PYD-YPG'li terörist, pişmanlığını anlatırken, diğer teröristlere de Türk askerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

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