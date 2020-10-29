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  3. 29 Ekim 2020 11:05

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Cumhuriyet Bayramı klibi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir klip yayınladı.

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