Milli Savunma Bakanlığından Kût’ül-Amâre Zaferi klibi
29 Nisan 2019 17:40
Milli Savunma Bakanlığından Kût’ül-Amâre Zaferi klibi
Milli Savunma Bakanlığı, Kût’ül-Amâre Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte Kût’ül-Amâre Zaferi ile bilgiler yer aldı. Bakanlık, "Kût’ül-Amâre Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, zaferin mimarı kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz"...