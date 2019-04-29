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  3. 29 Nisan 2019 17:40

Milli Savunma Bakanlığından Kût’ül-Amâre Zaferi klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Kût’ül-Amâre Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte Kût’ül-Amâre Zaferi ile bilgiler yer aldı. Bakanlık, "Kût’ül-Amâre Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, zaferin mimarı kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz"...

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