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  3. 13 Eylül 2019 17:10

Milli sporcu Berke Şahin'in işlediği cinayetten yeni görüntüler

Kadıköy'de milli kick boksçu Berke Şahin'in bir kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavganın sebebinin "yan baktın" olduğu ortaya çıktı.

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