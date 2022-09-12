Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 22:30 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Özbek rakibini 7-6 yenerek dünya şampiyonu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631f88d33d538e3ea27124f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım Arda Turan futbola veda etti Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama... İzmir'de rekor kıran Tarkan'dan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak Otobüsten inip yumruklaştılar sonra da hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler