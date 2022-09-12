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Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Özbek rakibini 7-6 yenerek dünya şampiyonu oldu.

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