Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 14:21 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milil yüzücü Kuzey Tunçelli, finale yükselerek olimpiyat oyunları tarihinde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae12cefbd7dd10ec0433a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin