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  4. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milil yüzücü Kuzey Tunçelli, finale yükselerek olimpiyat oyunları tarihinde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.

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