Anasayfa Video Galeriler Gündem Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 06:46 Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Çekya-Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ce09766ed92fc96083427" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada Kahramanmaraş'ta büyük yangın İstanbul'da 4 katlı bina çöktü Gebze'de fabrikada korkutan yangın Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması