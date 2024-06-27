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Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Çekya-Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı.

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