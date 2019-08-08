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  3. 08 Ağustos 2019 17:30

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Bahçeli, “Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum, İP’te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum” dedi. MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, “Mazlum toplumların menzil ve mevzi kaybı tehlikeli...

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