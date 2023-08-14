Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi

Manchester City’nin sahibi iş adamı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın süper lüks yatı ''Blue'', Marmaris'e demir attı. Dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue, 500 milyon pound değerinde.

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