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  4. Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi

Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi

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Manchester City’nin sahibi iş adamı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın süper lüks yatı ''Blue'', Marmaris'e demir attı. Dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue, 500 milyon pound değerinde.

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