Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi 14 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 14:30 Güncelleme: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:30 Manchester City’nin sahibi iş adamı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın süper lüks yatı ''Blue'', Marmaris'e demir attı. Dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue, 500 milyon pound değerinde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64da1062231c8d50e27d3c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında