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  4. Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi

Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi

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Erzurum'da Covid-19 geçirdikten sonra milyonda 2 ya da 3 görülen ''pemfigus'' adlı deri hastalığına yakalanan 38 yaşındaki İ.A.'nın yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale geldi.

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