Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 13:30 Güncelleme: 09 Şubat 2024 Cuma 13:30 Erzurum'da Covid-19 geçirdikten sonra milyonda 2 ya da 3 görülen ''pemfigus'' adlı deri hastalığına yakalanan 38 yaşındaki İ.A.'nın yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c5fed32956c8a8df008a0b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu Baltalı vahşette taciz iddiası: ''Bana sarkıntılık ediyordu'' Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi İş adamlarını hedef alan şantaj çetesi çökertildi PKK'ya Irak ve Suriye'de bir darbe daha Kiracısını darbeden emlak kralına 7 yıl 1 ay hapis Güneşin bile üşüdüğü şehir! 55 yılın en sert kışı geldi; evler kara gömüldü