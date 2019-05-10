Milyoner dolandırıcısı Sorokin’e 4 yıl hapis cezası
10 Mayıs 2019 11:35
Milyoner dolandırıcısı Sorokin’e 4 yıl hapis cezası
Milyoner gibi davranarak pek çok kişiyi dolandıran Anna Sorokin, en az 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milyoner gibi davranıp arkadaşlarını ve ünlüleri dolandıran genç kadın, geçtiğimiz ay 8 farklı dolandırıcılık vakasından suçlu bulunmuştu. New York’ta lüks yaşam tarzını finanse etmek için milyoner gibi davranarak arkadaşları ve ünlüleri dolandıran aynı zamanda yüz binlerce dolarlık...