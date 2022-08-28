Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı 28 Ağustos 2022 Pazar Saat: 09:20 Kim Milyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak eşini arayarak yarışmada görülmemiş bir ilke imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630b0928df982d0e677bb4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler... İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar