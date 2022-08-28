Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak eşini arayarak yarışmada görülmemiş bir ilke imza attı.

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