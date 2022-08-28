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  4. Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı

Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak eşini arayarak yarışmada görülmemiş bir ilke imza attı.

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