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  3. 03 Mayıs 2020 10:15

Milyoner'e damga vuran soru

Hakan Revanche İşlek katıldığı televizyon yarışmasından erken elenerek izleyicileri kahkahaya boğdu! İşlek "çok severek izlediğim bir çizgi filmdir" dediği Alaaddin'in Sihirli Lambası sorusunda elenmesiyle olay oldu.

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş- Kozmik Oda-
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş- Kozmik Oda-
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Süper Loto çekilişinde tartışma yaratan görüntüler!
Süper Loto çekilişinde tartışma yaratan görüntüler!
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İstanbul’da geceyi aydınlatan şimşekler havadan görüntülendi
İstanbul’da geceyi aydınlatan şimşekler havadan görüntülendi
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İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Midilli'de Türk-Yunan botu kovalamacası kamerada
Midilli'de Türk-Yunan botu kovalamacası kamerada
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