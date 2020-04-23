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  3. 23 Nisan 2020 23:50

Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu Türkiye'nin 81 ilinde, evlerin balkonlarında, pencerelerinde yaşandı. Binlerce çocuk İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

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