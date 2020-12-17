  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Aralık 2020 21:45

Milyonlar merakla bekliyordu! Yandaş medya 2021 asgari ücretin ne kadar olacağını duyurdu

Video Galeri
HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı!
HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı!
Video Galeri
Eşini öldüresiye döven adamın iğrenç savunması: Kendi kendine...
Eşini öldüresiye döven adamın iğrenç savunması: Kendi kendine...
Video Galeri
Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını
Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını
Video Galeri
Putin koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
Putin koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
Video Galeri
Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölümü gördüm
Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölümü gördüm
Video Galeri
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM