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  3. 23 Haziran 2019 21:05

“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sonuçların ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayağını yerden kesmemeli, aksine mahcup etmeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” dedi....

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