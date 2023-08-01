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  4. Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü

Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü

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Özbekistan'da yaşanan olayda 32 yaşındaki genç kadın 3 gün boyunca mahsur kaldığı asansörde hayatını kaybetti.

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