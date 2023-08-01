Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 12:35 Özbekistan'da yaşanan olayda 32 yaşındaki genç kadın 3 gün boyunca mahsur kaldığı asansörde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c8d1ffcb38052bce79c263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutup dövdü Tatil cennetinde yüzsüz hırsız kamerada İstanbul'da polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü Ormanda cinsel ilişkiye çift, bisikletliyi görünce neye uğradığını şaşırdı Bir kadın daha katledildi! Polis eşi gözaltında Korkunç cinayet sonrası Esenyurt'ta dev operasyon Rusya yine sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var NatGeo Wild değil, Türkiye! Denizde kabusu yaşadı TEM otoyolunda polisinden film gibi operasyon!