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Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor!

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. Mürettebatı kurtarılan geminin Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi.

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