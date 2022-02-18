Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:50 Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. Mürettebatı kurtarılan geminin Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f96196fe98875561e01d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar!