Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 17:05 Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:05 Denizli’de geçtiğimiz hafta meydana gelen milyonluk kapkaç olayının altından akıl almaz bir kumpas çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639735256e27cf341c3a6343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler