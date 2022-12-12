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  4. Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı

Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı

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Denizli’de geçtiğimiz hafta meydana gelen milyonluk kapkaç olayının altından akıl almaz bir kumpas çıktı.

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