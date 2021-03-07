Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı 07 Mart 2021 Pazar Saat: 15:15 İstanbul Maltepe'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, lüks otomobiliyle şov yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044c3fc23e4480c8b044513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku! Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü