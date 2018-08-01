Mimar Sinan’ın şaheserinden kartpostallık görüntüler
01 Ağustos 2018 10:05
Mimar Sinan’ın şaheserinden kartpostallık görüntüler
Gün batımının eşsiz manzarasıyla kızıla bürünen ve cam gibi berraklaşan Büyükçekmece Gölü, Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ile havadan çekilen görüntülerle hayran bıraktı. Mimar Sinan’ın yaptığı Büyükçekmece’de bulunan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü gün batımında havadan görüntülendi. Tarihi köprünün gün batarken ışıklarının yanması ve göle yansıması...