  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mayıs 2017 22:15

Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Video Galeri
İntihar edeceğini Facebooktan yayınlayınca, polis alarma geçti
İntihar edeceğini Facebooktan yayınlayınca, polis alarma geçti
Video Galeri
Gaziosmanpaşada operasyon: 3 gözaltı
Gaziosmanpaşada operasyon: 3 gözaltı
Video Galeri
Engelsiz sanatçıların sergisini ünlü oyuncular açtı
Engelsiz sanatçıların sergisini ünlü oyuncular açtı
Video Galeri
'Muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz'
'Muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz'
Video Galeri
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Video Galeri
Pencerede asılı kalan çocuk son anda düşmekten kurtuldu
Pencerede asılı kalan çocuk son anda düşmekten kurtuldu