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  3. 18 Nisan 2019 17:10

Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada

Adıyaman’da belediye otobüsünün önüne minibüsünü kıran sürücü daha sonra otobüsteki yolcuyla yumruklaştı. Otobüs ile minibüsün çarpışmasına ramak kala yaşananlar kameralara yansıdı. İddiaya göre, Mustafa Karadede yönetimindeki 02 BF 673 plakalı Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsü, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlerken, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HU 745 plakalı minibüs ara yoldan...

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