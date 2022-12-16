Anasayfa Video Galeriler Gündem Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 18:00 Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c88015d28fb58f36bac43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ile Akşener böyle ''ti''ye alındı İstanbul'da özel hastanede ''kayıtsız'' doktor kavgası İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı Belediyenin dağıttığı yardım kolileri için skandal iddia İstanbul'da kurye taşıdığı dövizleri düşürdü, parayı kapan kaçtı! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Zerrin Özer mezar başında şarkı söyledi, ortalık karıştı En büyük hayaliydi, gerçek oldu! O Türkiye'nin damatsız gelini