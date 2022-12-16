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  4. Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı

Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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