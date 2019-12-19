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  3. 19 Aralık 2019 19:15

Minibüse yetişmek isterken ölümle burun buruna geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

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