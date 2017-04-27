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  3. 27 Nisan 2017 20:50

Minibüsle taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeride geçerek bir taksiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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