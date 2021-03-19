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  4. Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı

Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı

Bursa'nın ayakta taşıdığı yolcuları, açık olan kapısından dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüsün şoförü ceza yemekten kaçamadı.

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