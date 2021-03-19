Anasayfa Video Galeriler Gündem Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı 19 Mart 2021 Cuma Saat: 18:20 Bursa'nın ayakta taşıdığı yolcuları, açık olan kapısından dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüsün şoförü ceza yemekten kaçamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6054c14afb0a3a477617e573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! 20 yıllık borcunu alamayınca cenazede hakkını helal etmedi Erdoğan'dan canlı yayında gazeteciye maske tepkisi: ''Çıkar şunu ya'' Trafikte akılalmaz görüntüler! Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz! İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında!