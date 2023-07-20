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  4. Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı

Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı

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Tekirdağ'da halk minibüsünde bir kişi, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen şahsı bıçakla tehdit ederken, yolcular da korku dolu anlar yaşadı

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