Anasayfa Video Galeriler Gündem Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 09:00 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 09:00 Tekirdağ'da halk minibüsünde bir kişi, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen şahsı bıçakla tehdit ederken, yolcular da korku dolu anlar yaşadı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b8cd74750b2d45b4603863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ Özel Harekat'a emanet Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti Simge Sağın'dan bikinili konser Yunanistan'da OHAL ilan edildi İstanbul'da vahşet! 2 sevgili evlerinde ölü bulundu! Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak