Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı

Sakarya'da yolculuk sırasında 26 yaşındaki genç bir kız, bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Genç kız kendisini taciz eden sapığı kayıt altına aldı.

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