Anasayfa Video Galeriler Gündem Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 16:35 Sakarya'da yolculuk sırasında 26 yaşındaki genç bir kız, bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Genç kız kendisini taciz eden sapığı kayıt altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a73d331c942d278f2513c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı Çavuşoğlu'ndan ''Köprüleri vururuz'' diyen küstah amirale yanıt CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu