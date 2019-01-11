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  3. 11 Ocak 2019 09:45

Minibüste saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi konuştu

İstanbul Maltepe’de bindiği minibüste darp edilmesine ilişkin davada sanık için verilen yargı kararı hakkında konuşan Fatma Dilara Aslıhan Yiğit: “Cezanın yeterliliği konusunda bana göre yeterli olmadığını düşünüyorum” dedi. Maltepe’de 2017 yılında minibüste başörtülü 16 yaşındaki lise öğrencisini darp ettiği iddia edilen grafiker Ayhan A. K.’nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme...

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