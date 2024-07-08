Anasayfa Video Galeriler Gündem Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu Minibüsteki kavga sokağa taştı; yumruklar havada uçuştu 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:16 İstanbul Bahçelievler'de minibüste iki grup arasında kavga çıktı. Minibüsten inen tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b924b60c83f8e720afeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri bir çocuğu daha parçaladı Herkesin evinde var... Uzmanlardan ''erken ergenliğe neden oluyor'' uyarısı Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.