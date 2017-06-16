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  3. 16 Haziran 2017 11:15

Minibüsteki paraları çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da şehir içi minibüse binen bir kişi, şoförün minibüsten kısa süreliğine inmesi üzerine para kutusunda bulunan 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

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