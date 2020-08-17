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  3. 17 Ağustos 2020 13:35

Minibüsten indirilince yumrukla camı kırdı!

İstanbul Esenyurt'ta yasal sınırın üzerinde yolcu taşıyan minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı.

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