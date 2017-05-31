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  3. 31 Mayıs 2017 18:15

Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

SİVAS'ta üzerinden servis minibüsü geçen bir çocuk mucize eseri yara almadan kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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