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  3. 14 Haziran 2017 13:45

Minik Celal yürümek istiyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 40 günlükken geçirdiği havale (Yüksek ateş) rahatsızlığı sonrasında yürüme yeteneğini yitiren 7 yaşındaki Celal Doğan Kahraman, arkadaşları gibi oyun oynayıp yürümek istiyor.

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