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  3. 22 Mayıs 2019 21:43

Minik çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı

Çin'de ailesi evde olmayan 2 yaşındaki bir çocuk balkon korkuluklarını aşarak dış kısımdaki betonda oturdu. Düşmek üzere olan ve ağlayan çocuğu, o sırada binanın elektrik işlerini yapmakta olan elektrikçi kurtardı.

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