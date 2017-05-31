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  3. 31 Mayıs 2017 16:15

Minik çocuğun inanılmaz kurtuluşu

Sivas'ta küçük bir çocuğun üzerinden okul servis minibüsü geçti. Minik çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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BAU'lu öğrencilerden “Sualtında herkes ve her dil eşittir” mesajı
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“Sualtında herkes ve her dil eşittir”
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