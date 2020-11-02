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  3. 02 Kasım 2020 10:30

Minik Elif'in kurtarılma anını böyle anlattı

İzmir'deki depremde yerle bir olan Doğanlar apartmanından depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki minik Elif'i kurtaran ekipteki kahramanlardan Muammer Çelik o anları anlattı.

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