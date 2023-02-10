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Minik Hilal'i 90 saat sonra kolunu keserek kurtardılar

Hatay'da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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