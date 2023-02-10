Anasayfa Video Galeriler Gündem Minik Hilal'i 90 saat sonra kolunu keserek kurtardılar Minik Hilal'i 90 saat sonra kolunu keserek kurtardılar 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 07:35 Hatay'da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e5c987617f6f32fc3f70b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Deprem ders'' tartışması istifa getirdi... Dilara Gönder, istifa etti! Bakan Özer açıkladı: Türkiye genelinde okulların tatili uzatıldı Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz Mucizeyi Mansur Yavaş duyurdu: 81. saatte anne ve oğlu kurtarıldı Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar! Haluk Levent çaresizliğini paylaştı Minik bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıkarıldı Erdoğan Gaziantep'te: ''Benim halkım asla prim vermez'' 7.6'lık depremin en net görüntüsü ortaya çıktı