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  3. 05 Mayıs 2017 19:20

Minik kızı havada yakaladılar: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da bir binanın birinci katındaki balkondan düşen çocuğu, olayı gören esnaf havada yakaladı.

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