Anasayfa Video Galeriler Gündem Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 15:16 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 15:16 Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere kenarına gizlenmiş olarak bulunan minik Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718e906a8da29abb304c3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.