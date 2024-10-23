Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere kenarına gizlenmiş olarak bulunan minik Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

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