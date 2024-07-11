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  4. Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yaşayan iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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