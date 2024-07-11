Anasayfa Video Galeriler Gündem Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:06 İstanbul Kağıthane'de miras anlaşmazlığı yaşayan iki aile cadde ortasında birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668f92975ee4f55354076043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı İstanbul'da özel banka şubesinde yangın