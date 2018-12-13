Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde dehşeti yaşadı
13 Aralık 2018 20:50
Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde dehşeti yaşadı
Antalya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın anında misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tek başına uyuyan bir kadın, kokuyu fark edince kendisini apartmanın dışına zor attı. Yangın, Yüksekalan Mahallesi 493 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın teras katında saat 18.00’da çıktı. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen kardeşi Perihan Küskül’e akşam yemeği...