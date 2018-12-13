  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Aralık 2018 20:50

Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde dehşeti yaşadı

Antalya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın anında misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tek başına uyuyan bir kadın, kokuyu fark edince kendisini apartmanın dışına zor attı. Yangın, Yüksekalan Mahallesi 493 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın teras katında saat 18.00’da çıktı. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen kardeşi Perihan Küskül’e akşam yemeği...

Bilgin Pro
Video Galeri
Trabzonspor’dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
Trabzonspor’dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
Video Galeri
Afrin’de 1 asker şehit oldu
Afrin’de 1 asker şehit oldu
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Yurttan kış manzaraları
Yurttan kış manzaraları
Video Galeri
’İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı tanıttı
’İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı tanıttı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM